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    Семак считает, что Ренан в «Зените» ненадолго

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем 19-летнего бразильского центрального защитника Роберта Ренана.

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    «Он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошая и качественная передача. После каждой игры мы говорим, что не нужно забывать его достаточно юный возраст.

    Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает.

    На сегодняшний день он нас устраивает, мы понимаем, что нужно работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот футболист, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный», — сказал Семак «Чемпионату».

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    В текущем сезоне Ренан провел за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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