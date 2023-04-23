Семак считает, что Ренан в «Зените» ненадолго

Главный тренер «Зенита»высказался о будущем 19-летнего бразильского центрального защитника

«Он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошая и качественная передача. После каждой игры мы говорим, что не нужно забывать его достаточно юный возраст.

Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает.

На сегодняшний день он нас устраивает, мы понимаем, что нужно работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот футболист, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный», — сказал Семак «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Ренан провел за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.