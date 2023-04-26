«Ноттингем Форест» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

обыгралв домашнем матче 33-го тура АПЛ.

В первом тайме хозяева не забили с пенальти. Гости голом Факундо Буонанотте вышли вперед, однако автогол Паскаля Гросса выровнял положение команд.

Гол Данило позволил «лесникам» повести в счете, а мяч Моргана Гиббса-Уайта с пенальти снял все вопросы о победителе. На 13-й добавленной минуте гол Дениза Ундава не засчитали из-за офсайда, тем самым лишим «чаек» возможности сократить разрыв в счете.

«Ноттингем» набрал 30 очков, прервал серию из 4 поражений и покинул зону вылета. «Брайтон» остался на 8-м месте с 49 очками.