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    «Ноттингем Форест» оказался сильнее «Брайтона»

    «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» в домашнем матче 33-го тура АПЛ.

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    В первом тайме хозяева не забили с пенальти. Гости голом Факундо Буонанотте вышли вперед, однако автогол Паскаля Гросса выровнял положение команд.

    Гол Данило позволил «лесникам» повести в счете, а мяч Моргана Гиббса-Уайта с пенальти снял все вопросы о победителе. На 13-й добавленной минуте гол Дениза Ундава не засчитали из-за офсайда, тем самым лишим «чаек» возможности сократить разрыв в счете.

    «Ноттингем» набрал 30 очков, прервал серию из 4 поражений и покинул зону вылета. «Брайтон» остался на 8-м месте с 49 очками.

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