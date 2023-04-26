Тренер «Жироны»: Игроки «Реала» вышли на поле с большим чувством превосходства

Главный тренер «Жироны»подвел итоги победного поединка над «Реалом» (4:2) 31-м туре чемпионата Испании.

«Мы вышли на игру с отличным настроем, зная, как нужно будет терпеть. Они вышли на поле с большим чувством превосходства, но мы знали, что нам предстоит и были готовы контратаковать.

Отобрать мяч у "Реала" очень сложно, потому что только один Винисиус способен оставить позади восемь наших игроков. У "Реала" также есть игроки, знающие, как выигрывать единоборства.

Мы могли рассчитывать лишь на 3-4 паса для развития атаки. Что касается Кастельяноса, он очень хорошо поработал, даже не считая забитых мячей», — цитирует Мичела Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 65 очками занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 11 очков. «Жирона» с 41 баллом идет на девятой строчке.