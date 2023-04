«Челси» — «Брентфорд»: счет матча 0:2, обор голов

В матче 33-го тура чемпионата Англиина выезде переигралсо счетом 2:0.

Автором автогола стал Сесар Аспиликуэта, а еще один точный удар на счету Брайана Мбеумо.

Футбол. Англия. Премьер-лига

Челси — Брентфорд 0:2

Голы: 0:1 Azpilicueta C. (37'), 0:2 Mbeumo B. (78') Челси: Arrizabalaga K., Fofana W., Silva T., Chalobah T., Azpilicueta C., Fernandez E., Kovacic M., Chilwell B., Gallagher C., Kante N., Sterling R. Брентфорд: Raya D., Roerslev Rasmussen M., Матиас Йёргенсен, Pinnock E., Mee B., Henry R., Jensen M., Onyeka F., Janelt V., Toney I., Wissa Y.