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    «Бетис» и «Реал Сосьедад» голов не забили

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0

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    В Севилье состоялся матч 31-го тура между «Бетисом» и «Реал Сосьедадом». Команды разошлись нулевой ничьей.

    Момент матча
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    Момент матча

    «Бетис» не смог выиграть в 4 из 5 последних матчей Примеры. У него 49 набранных очков и 5-е место в таблице.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Сосьедад 0:0
    Бетис: Руи Силва, Айтор Руйбаль, Луис Фелипе, Херман Песселья, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Борха Иглесиас, 46'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью, Родриго Эрнандес (Луис Энрике, 46'), Айосе Перес Реал Сосьедад: Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 73'), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 62'), Ильяраменди, Брайс Мендес (Давид Сильва, 63'), Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Айэн Муньос (Ариц Элустондо, 73'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель, Алехандро Ремиро Предупреждения: Мартин Субименди (38'), Родригес Гидо (56'), Айэн Муньос (58'), Игор Субельдия (59')

    «Реал Сосьедад» набрал 55 баллов. Он занимает 4-е место в зоне Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Бетис» будет играть на выезде с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» — с «Осасуной».

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