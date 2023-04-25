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    Калешин о Бердыеве: Лидер, который ведет за собой

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    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин оценил работу бывшего главного тренера «Сочи» и «Рубина» Курбана Бердыева.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Сначала я играл против команд Бердыева. Мой родной брат выступал в его команде. Плюс Бердыев хорошо знал моего отца, царство ему небесное. Хотя я однажды через брата просился на стажировку к Бердыеву, но он тогда никого не пускал.

    А потом я тренировал "Тверь", а он работал в "Кайрате". Оба клуба проводили сборы в Турции. До этого мы могли просто созвониться, и он спрашивал мнение по игрокам, а тут предложил приехать к нему в отель, пообщаться о футболе. Наверное, 3-4 часа сидели.

    Рисовали, какие-то тактические моменты, тренировочный процесс — интересно было. С огромным уважением к нему отношусь. Мудрый человек, хитрый лис. Видно, почему таких результатов добился.

    Не только тренерские дела, но и вопрос личности. Лидер, который ведет за собой», — приводит Чемпионат слова Калешина.

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