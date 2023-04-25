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    Дембеле и Кристенсен попадут в заявку «Барселоны» на матча с «Бетисом»

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    Защитник Андреас Кристенсен и нападающий Усман Дембеле смогут принять участие в матче 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» сыграет с «Бетисом». Об этом заявил главный тренер «блауграна» Хави.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Дембеле и Кристенсен попадут в заявку на матч с "Бетисом". Они оба находятся на финальной части восстановления.

    Завтрашний матч будет очень сложным. "Райо" хорошо прессингует, они любят совершать тактические фолы, их соперникам всегда очень неудобно строить свою игру. Мы их не обыгрывали с тех пор, как я стал тренером. Как команду я считаю их скалой», — приводит слова Хави Marca.

    «Барселона» сыграет с «Бетисом» 29 апреля. 26 апреля у нее запланирован матч с «Райо Вальекано».

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