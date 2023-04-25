Дембеле и Кристенсен попадут в заявку «Барселоны» на матча с «Бетисом»

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
«Дембеле и Кристенсен попадут в заявку на матч с "Бетисом". Они оба находятся на финальной части восстановления.
Завтрашний матч будет очень сложным. "Райо" хорошо прессингует, они любят совершать тактические фолы, их соперникам всегда очень неудобно строить свою игру. Мы их не обыгрывали с тех пор, как я стал тренером. Как команду я считаю их скалой», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» сыграет с «Бетисом» 29 апреля. 26 апреля у нее запланирован матч с «Райо Вальекано».