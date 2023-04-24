Агент Барбоза считает, что Сперцяну пока лучше остаться в России

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
«Сперцян еще молод. Может, ему будет лучше пока остаться в России для его же блага. Поиграть подольше в РПЛ, закрепить за собой лидерские позиции.
В Европу нужно ехать подготовленным и готовым к большим вызовам. Про "Марсель", думаю, еще рано говорить», — приводит слова Барбозы Sport24.
В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 32 матча, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.