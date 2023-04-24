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    «Аталанта» разобралась с «Ромой»

    «Аталанта» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Рома
    В заключительном матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах переиграла «Рому» со счетом 3:1.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    На голы Марио Пашалича, Рафаэла Толои и Тена Копейнерса гости ответили точным ударом престижа в исполнении Лоренцо Пеллегрини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Рома 3:1
    Голы: 1:0 Марио Пашалич (39'), 2:0 Рафаэл Толой (74'), 2:1 Лоренцо Пеллегрини (83'), 3:1 Теун Коопмейнерс (84') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Берат Джимсити (Хосе Луис Паломино, 74'), Джорджио Скальвини, Йоаким Мехле (Мерих Демирал, 82'), Эдерсон, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич (Расмус Хёйлунн, 82'), Дуван Сапата Рома: Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 81'), Лоренцо Пеллегрини, Ола Сольбаккен (Стефан Эль-Шаарави, 65'), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 64'), Бриан Кристанте, Эдоардо Бове (Неманья Матич, 64'), Зеки Челик, Рожер Ибаньес, Диего Льоренте, Джанлука Манчини (Пауло Дибала, 64'), Руй Патрисиу Предупреждения: Gian Piero Gasperini (27'), Мартен де Рон (30'), Ола Сольбаккен (60'), Хосе Луис Паломино (86')

    Календарь и таблица Серии А

    Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 52 очка и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Ромы» осталось 56 баллов и пятая строчка.

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