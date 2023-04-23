«Урал» — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 24-го тура российской Премьер-лигина выезде оказался сильнеесо счетом 3:1.

В составе команды Валерия Карпина дублем отметился Николай Комличенко, еще один гол на счету Максима Осипенко. За хозяев гол престижа на счету Даниэля Мишкича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Ростов 1:3 Голы: 0:1 Николай Комличенко (19'), : (42'), 0:2 Николай Комличенко (50'), 1:2 Даниэль Мишкич (80'), 1:3 Максим Осипенко (пенальти) (90') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лазар Ранджелович, Рай Влут, Даниэль Мишкич, Cisse I., Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Хорен Робертович Байрамян Предупреждения: Андрей Егорычев (40'), Хорен Робертович Байрамян (68'), Андрей Лангович (70'), Даниэль Мишкич (82'), Максим Осипенко (90+4'), Мингиян Бевеев (90+6')

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Победа позволила «Ростову» набрать 49 очков и закрепиться на втором месте в турнирной таблице российского первенства. У «Урала» осталось 25 пунктов и одиннадцатая позиция.