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    «Севилья» вырвала победу у «Вильярреала»

    «Севилья» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

    Юссеф Эн-Несири
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    Юссеф Эн-Несири

    На голы Рафаэля Мира и Юссефа Эн-Несири гости ответили точным ударом Пау Торреса.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Вильярреал 2:1
    Голы: 1:0 Рафаэль Мир Висенте (34'), 1:1 Пау Торрес (55'), 2:1 Юссеф Эн-Несири (90 + 4') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Танги Ньянзу, Луак Баде, Алекс Теллес (Хесус Навас, 80'), Пап Гуй (Фернандо, 71'), Иван Ракитич, Сусо (Эрик Ламела, 80'), Оливер Торрес, Бриан Хиль (Юссеф Эн-Несири, 58'), Рафаэль Мир Висенте (Лукас Окампос, 58') Вильярреал: Йереми Пино (Алекс Баэна, 66'), Хосе Моралес Луис (Николас Джексон, 21'), Самуэль Чуквезе, Джовани Ло Чельсо (Альберто Морено, 82'), Даниэль Парехо, Рамон Терратс (Этьен Капу, 66'), Альфонсо Педраса, Пау Торрес, Айсса Манди (Хорхе Куэнка, 82'), Хуан Фойт, Пепе Рейна Предупреждения: Хуан Фойт (70'), Айсса Манди (73'), Эрик Ламела (85')

    «Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Севилья» (38 пунктов) идет на 12-й позиции.

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