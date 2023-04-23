«Монца» отыгралась с 0:2 и победила «Фиорентину»

В 31-м туре чемпионата Италии состоялись два матча. В одном из них «Монца» сотворила подвиг, и одержала волевую победу над «Фиорентиной» со счетом 3:2.

«Монца» проигрывала 0:2 после голов Кристиана Куаме и Риккардо Сапонары. Еще до перерыва хозяева сравняли счет — отличились Дэни Мота и Маттео Пессина.

В второй половине автогол Кристиано Бираги принес «Монце» 3 очка в непростом поединке.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Фиорентина 3:2 Голы: 0:1 Кристиан Куаме (8'), 0:2 Риккардо Сапонара (13'), 1:2 Кристиано Бираги (автогол) (26'), 2:2 Дани Мота (43'), 3:2 Маттео Пессина (пенальти) (59') Монца: Микеле Ди Грегорио, Армандо Иццо (Марлон, 87'), Роб Холдинг, Лука Кальдирола, Патрик Чиурриа, Маттео Пессина (Хосе Мачин, 68'), Николо Ровелла, Карлос Аугусто, Андреа Кольпани (Джулио Донати, 68'), Джанлука Капрари (Андреа Петанья, 78'), Дани Мота (Маттиа Валоти, 87') Фиорентина: Артур Кабрал, Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 60'), Антонин Барак (Гаэтано Кастровилли, 60'), Кристиан Куаме, Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 71'), Софьян Амрабат (Лука Йович, 71'), Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Додо (Алекса Терзич, 80'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Карлос Аугусто (33'), Антонин Барак (39'), Никола Миленкович (42'), Софьян Амрабат (57'), Армандо Иццо (68'), Николо Ровелла (90 + 2')

В другом матче тура «Удинезе» на своем поле забил 3 безответных мяча в ворота «Кремонезе».

У «черно-белых» отличились Лазарь Самарджич, Патрисио Перес и Исаак Саксесс.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Кремонезе 3:0 Голы: 1:0 Лазар Самарджич (2'), 2:0 Неуэн Перес (27'), 3:0 Исаак Саксесс (36') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао (Адам Масина, 85'), Яка Бийол, Неуэн Перес, Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 85'), Лазар Самарджич (Толгай Али Арслан, 65'), Уолас, Санди Ловрич, Ийенома Дестини Удогие, Роберто Перейра (Симоне Пафунди, 85'), Исаак Саксесс (Бету, 42') Кремонезе: Сирил Дессерт (Джакомо Квальята, 61'), Франк Тсаджут (Феликс Афена-Гьян, 44'), Кристиан Буонаюто (Alberto Basso Ricci, 75'), Марко Бенасси, Микеле Кастаньетти (Давид Окереке, 46'), Суалихо Мейте, Эмануэле Валери, Хоан Васкес, Маттео Бьянкетти, Леонардо Серникола (Эмануэль Айву, 46'), Марко Карнесекки Предупреждения: Леонардо Серникола (26'), Лазар Самарджич (48'), Феликс Афена-Гьян (64'), Толгай Али Арслан (79'), Эмануэле Валери (88')

Центральным поединком тура станет встреча «Ювентуса» и «Наполи», которая начнется в 21:45 мск.