Карпин: Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу

Главный тренер «Ростова»подвел итоги победного матча 24-го тура РПЛ, в котором он обыграл «Урал» (3:1).

«Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.

Фактор Комличенко был решающим? Нет (смеётся). Фактор был один — вся команда "Ростова". Замена Комличенко? Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счете 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но всё должно делаться ради команды и результата, поэтому всё нормально.

В концовке "Урал" подприжал нас, но у всех футболистов "Ростова" были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».