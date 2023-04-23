ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТень былого Роналду. Звездный вингер не оправдывает саудовских вложений
  • 15:29
    • «Интер» разгромил «Эмполи» в Серии А
  • 13:59
    • Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Урал»
  • 13:23
    • Стало известно, когда «Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой по новому контракту
  • 15:37
    • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Карпин: Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Урал
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги победного матча 24-го тура РПЛ, в котором он обыграл «Урал» (3:1).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.

    Фактор Комличенко был решающим? Нет (смеётся). Фактор был один — вся команда "Ростова". Замена Комличенко? Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счете 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но всё должно делаться ради команды и результата, поэтому всё нормально.

    В концовке "Урал" подприжал нас, но у всех футболистов "Ростова" были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Долгожданная победа каталонцев?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА оформит тройной перевес перед возвращением в Казань
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Ньюкасл» снова выиграет у «Тоттенхэма»?
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.23
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры