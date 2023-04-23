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    «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон» и пробился в финал Кубка Англии

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
    В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Брайтон» — 7:6.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Встреча завершилась со счетом 0:0, а в серии одиннадцатиметровых ударов все решил удар Солли Марча, который не смог поразить ворота соперника.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 0:0
    Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (97'), 1:0 Каземиро (пенальти) (97'), 2:1 Паскаль Гросс (пенальти) (97'), 2:1 Диогу Далот (пенальти) (97'), 3:2 Дениз Ундав (пенальти) (97'), 3:2 Джейдон Санчо (пенальти) (97'), 4:3 Первис Эступинан (пенальти) (97'), 4:3 Маркус Рашфорд (пенальти) (97'), 5:4 Льюис Данк (пенальти) (97'), 5:4 Марсель Забитцер (пенальти) (97'), 6:5 Адам Уэбстер (пенальти) (97'), 6:5 Ваутер Вегорст (пенальти) (97'), 6:6 Виктор Линделёф (пенальти) (97') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Мойсес Кайседо, Алексис Мак Аллистер, Соломон Марч, Хулио Сесар Энсисо (Йоэл Велтман, 67'), Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Дениз Ундав, 75') Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 85'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш (Ваутер Вегорст, 101'), Антони (Марсель Забитцер, 91'), Кристиан Эриксен (Фред, 62'), Каземиро, Диогу Далот, Люк Шоу, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака (Тирелл Маласиа, 101'), Давид де Хеа Предупреждения: Каземиро (36'), Люк Шоу (53'), Каору Митома (90 + 2'), Виктор Линделёф (97')

    В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

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