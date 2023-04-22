Рахимов: Уже есть представление, каким будет «Рубин» в РПЛ

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 28-м туре Первой лиги.

«Неожиданного ничего не было. Можно разделять игру до удаления и после удаления. Когда получаешь преимущество в одного игрока, мы все равно играли в свой футбол. Но я еще вчера приехал сюда на поле и понял, что нам будет сложно пробовать тот футбол, который мы хотели играть, потому что видели, как мяч дробит, как тяжело было с ним работать. Причем простые потери у нас были. Поэтому мы больше стали упрощать эту игру, играть больше через фланги, в меньшей степени задействовать середину, а как только задействовали середину, то теряли мячи, и были опасные атаки у "Арсенала".

В принципе мы продолжали так же играть. Единственное, что мне потом не понравилось, мы вроде имели преимущество, и я сказал команде: "Почему выключаете скорость и контроль мяча. Как только вы начинаете стоять с мячом, соперник перестраивается даже в меньшинстве, успевает накрывать, вы возвращаете соперника в игру". Эти моменты не очень понравились. Уверенность присутствовала, но в уверенности есть не очень хороший момент, когда она перерастает в самоуверенность. И ты начинаешь допускать такие ошибки, которые по ситуации не должен допускать. Это наша вина, но нам понятно было, что очень тяжелый матч, потому что "Арсеналу" тоже нужно побеждать. Рад, что команда выдержала. Но опять же даже в концовке, когда оставалось 4 минуты, ничего не предвещает, начинают просто бить куда попало мяч, когда можно уйти в контратаку, сохранить мяч. Это тоже проблема. У меня, как у тренера, в голове крутятся эти моменты. А победа, конечно, радует.

"Рубин" одной ногой в РПЛ? Одной ногой только хромые могут быть. Поэтому не будем забегать вперед.

У меня есть представление, какой будет команда в РПЛ, и об этом мы говорили с руководством. Но в первую очередь мы должны решить сначала первую задачу, а потом уже думать о следующей. Естественно, ты складываешь уже какой-то пазл в голове. Но пока ты не решишь задачу, об этом ты думаешь в меньшей степени. Но одной ногой так не бывает — можно растянуться и порвать пахи», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.