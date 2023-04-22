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    Личка: Рад, что мы тут играли, и большой плюс, что победили

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался относительно победы над «Факелом» (3:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я очень рад. Мы ожидали, что нам будет тяжело. Как я говорил перед игрой, "Факел" играет в длинные мячи на двух нападающих, в подбор мяча. Когда мы перехватили мяч, игру успокоили, начали играть через пас и искать быстрые контратаки, потому что "Факел" играл в три защитника, появлялись большие свободные зоны, и нам надо было это использовать. Получилось победить на тяжелом стадионе, где много болельщиков всегда приходит. Отличная атмосфера, мне это нравится. Рад, что мы тут играли, и большой плюс, что победили.

    В моей голове перед игрой я видел разные планы на матч после 60‑й минуты. Нам могло быть тяжело в ногах, так как переход с искусственного поля на натуральное дается тяжело. При 1:3 соперник играет ва‑банк, вышедшие игроки могли использовать появляющиеся свободные зоны», — цитирует Личку «Матч ТВ».

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    • Таким образом, «Оренбург» смог набрать 36 очков и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. У «Факела» осталось 18 пунктов и 14-я строчка.

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