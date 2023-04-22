Кухарчук: Не понимаю, что это вообще было

Илья Кухарчук Фото: globallookpress.com
«Очень обидно, что проиграли сегодня. Во втором тайме пропустили три гола. Что произошло? На скамейке был, не могу сказать точно. Честно, я не понимаю, что это было вообще.
Получаем много пенальти? Надо сдержаннее играть в штрафной площади.
Что касается нереализованного момента, я добежал и смотрел на мяч. Это всё на скорости было. Хотел перебросить мяч через вратаря, не получилось», — цитирует Кухарчука «Чемпионат».
После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).