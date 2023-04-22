Стали известны составы на матч 24-го тура РПЛ «Химки» — «Торпедо»

Были опубликованы составы на матч 24-го тура российской Премьер-лиги

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре.

Матч между этими командами состоится 22 апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом встречи можно тут.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги (14 очков). «Торпедо» располагаются на 16-й позиции (13).