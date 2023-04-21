Орлов считает, что Талалаев еще не раскрылся как тренер

Спортивный комментатор и журналистоценил перспективы тренера, который недавно возглавил

«Если Талалаев согласился возглавить "Химки", значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета все время не достает. Я хорошо отношусь к Андрею, он настоящий футбольный специалист. Но эти его дергания из клуба в клуб...

Могу сказать, что 50 лет — это не возраст для тренера. И даже 70 лет не возраст. Талалаев творческий человек. Он еще не раскрылся как тренер. Время у него еще есть. Человек должен совершенствоваться и делать выводы. Талалаеву еще жить и жить и развиваться. Все в его руках и голове», — приводит слова Орлова Sport24.