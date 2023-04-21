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    Эриксен: «МЮ» в игре с «Севильей» совершил больше ошибок, чем обычно

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Напомним, что в первом матче этих команд была зафиксирована ничья 2:2.

    «С самой первой минуты мы не особо вошли в игру, дав сопернику много возможностей, совершили больше ошибок, чем обычно. Мы могли это исправить, но не сделали этого.

    Если мы будем позволять соперникам забивать, как сегодня, мы проиграем. Иногда бывают хорошие дни, иногда плохие. Это был один из тех плохих дней», — цитирует Эриксена BT Sport.

    В полуфинале турнира «Севилья» сыграет с «Ювентусом».

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