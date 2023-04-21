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    Игрок «Брайтона» заявил о желании продолжить карьеру в «Реале»

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    Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил, что хотел бы продолжить карьеру мадридском «Реале».

    Мойсес Кайседо
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    Мойсес Кайседо

    «Я хочу играть за "Реал" Мадрид. Это всегда было моей мечтой», — сказал 21-летний футболист, слова которого приводит Carrusel Deportivo.

    В текущем сезоне эквадорец провел в чемпионате Англии 28 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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    • Напомним, в январе «Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Челси». Позже сообщалось, что игрок входит в список трансферных целей «Ливерпуля».

    Известный портал Transfermarkt оценивает Кайседо в 55 миллионов евро.

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