Игрок «Брайтона» заявил о желании продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Брайтона»заявил, что хотел бы продолжить карьеру мадридском

«Я хочу играть за "Реал" Мадрид. Это всегда было моей мечтой», — сказал 21-летний футболист, слова которого приводит Carrusel Deportivo.

В текущем сезоне эквадорец провел в чемпионате Англии 28 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, в январе «Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Челси». Позже сообщалось, что игрок входит в список трансферных целей «Ливерпуля».

Известный портал Transfermarkt оценивает Кайседо в 55 миллионов евро.