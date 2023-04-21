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    «Рубин» минимально переиграл «Арсенал»

    «Арсенал» Тула — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В стартовом матче 28-го тура Первой лиги России казанский «Рубин» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Судьбу встречи решил точный удар Джоэля Фамейе на 47-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Джоэль Фамейе (47') Арсенал Тула: Егор Шамов, Кирилл Большаков, Despotovic D., Kaynov M., Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Илья Сериков, Sokol A., Александр Ставпец, Stepanov D., Сергей Ткачёв Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Игорь Горбунов, Алексей Грицаенко, Виталий Лисакович, Александр Мартынович, Nabiullin E., Илья Самошников, Teslenko E., Uridia M., Александр Зотов Предупреждения: Kaynov M. (11'), Данил Хромов (89') Удаление: Stepanov D. (42')

    Победа позволила «Рубину» набрать 53 очка и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. У «Арсенала» 37 пунктов и шестая строчка.

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