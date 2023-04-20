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    Сперцян объяснил успех «Акрона» в матчах с московскими клубами

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    Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:2; 3:0 в серии пенальти) в Кубке России.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    В этом матче «Краснодар» пропустил два гола в компенсированное время. В следующем раунде «быки» встретятся с тольяттинским «Акроном», который выбил из турнира московский «Спартак».

    «Эмоции после финального свистка зашкаливали, потому что мы не могли даже представить себе такого исхода. Но перед серией пенальти все успокоились и собрались. Это был эмоционально очень тяжелый момент. Сейчас у нас удовлетворение от того, что прошли дальше, но осадок остался.

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    • Перед матчем мы еще не знали, как сыграл "Акрон", потому что готовились к выходу на поле. Узнали после финального свистка. Нам нельзя допускать те ошибки, которые были в игре против "Ростова" и сейчас. Думаю, такое число ошибок было в последний раз, не может столько продолжаться.

    "Акрон" играл дома против московских команд, это было их преимущество. Мы будем очень серьезно настраиваться на этого соперника. Нам остается всего два шага до нашей мечты, мы будем идти к ней. Нам без разницы, кто наш соперник», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

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