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    Индзаги: У «Интера» есть фора в два гола, но в ответной игре будет тяжело

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы знаем, насколько хороши соперники. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.

    Мы знаем сильные стороны "Бенфики". У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что "Бенфика" много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.

    Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд. Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что первая игра завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0. Ответный матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане, начало — 22:00 по мск. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.

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