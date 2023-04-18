Титов заявил, что у «Акрона» будет преимущество в матче со «Спартаком», если дело дойдет до пенальти

Экс-полузащитникзаявил, чтоможет обыграть «красно-белых» в Кубке России.

«По потенциалу — конечно. Нет "Зенита", а это был главный конкурент. Сейчас предпочтения отдаются "Спартаку", ЦСКА и "Краснодару". Хотя, "Урал" тоже пошумел. Чем и хорош Кубок в таком формате. Здесь может любой пройти.

И тоже "Акрон" думает: "А почему бы нам не пошуметь еще"? Они точно будут искать моменты в быстрых атаках. А если дело дойдет до пенальти, у "Акрона" будет огромное преимущество.

Они уже били одиннадцатиметровые и у них великолепный вратарь. Это уже психология», — приводит «КП Спорт» слова Титова.

В полуфинале Кубка России «Спартак» встретится с «Акроном» 19 апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.