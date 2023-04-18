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    Бригада Карасева обслужит матч ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ

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    Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    22 апреля (суббота)

    «Химки» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

    «Факел» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.

    23 апреля (воскресенье)

    «Урал» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Французов.

    «Ахмат» — «Сочи»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

    ЦСКА — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Эдуард Малый.

    24 апреля (понедельник)

    «Спартак» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.

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