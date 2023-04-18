Бригада Карасева обслужит матч ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ

22 апреля (суббота)
«Химки» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.
«Факел» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.
23 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Сочи»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Эдуард Малый.
24 апреля (понедельник)
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.