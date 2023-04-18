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    Пол Браун заявил, что «Арсенал» готов заплатить за Райса 80 млн. фунтов

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    Эксперт по трансферам Пол Браун заявил, что «Арсенал» попытается купить капитана «Вест Хэма» Деклана Райса в летнее трансферное окно.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Я думаю, что "Арсенал" определенно был бы готов заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов за Деклана Райса. Однако его цена — это далеко не то, за что его ценит "Вест Хэм", и в этом проблема.

    Я действительно думаю, что даже если "Арсенал" не выиграет титул, то потратит много денег этим летом, потому что владельцы клуба видят, что они на пути к победе с Артетой и что они находятся на пороге чего-то действительно хорошего.

    Если "Арсенал" выиграет титул, я думаю, это еще больше увеличит бюджет», — приводит слова Брауна GiveMeSport.

    Райс перешел в «Вест Хэм» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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