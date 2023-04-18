Пол Браун заявил, что «Арсенал» готов заплатить за Райса 80 млн. фунтов

Эксперт по трансферамзаявил, чтопопытается купить капитанав летнее трансферное окно.

«Я думаю, что "Арсенал" определенно был бы готов заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов за Деклана Райса. Однако его цена — это далеко не то, за что его ценит "Вест Хэм", и в этом проблема.

Я действительно думаю, что даже если "Арсенал" не выиграет титул, то потратит много денег этим летом, потому что владельцы клуба видят, что они на пути к победе с Артетой и что они находятся на пороге чего-то действительно хорошего.

Если "Арсенал" выиграет титул, я думаю, это еще больше увеличит бюджет», — приводит слова Брауна GiveMeSport.

Райс перешел в «Вест Хэм» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.