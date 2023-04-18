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    Хави Грасия: Допуская такие ошибки, непросто добиться хороших результатов

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    Главный тренер «Лидса» Хави Грасия высказался о матче 31-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:6).

    Хави Грасия
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    Хави Грасия

    «Очень разочарованы, потому что не ожидали такого результата. Это то, над чем мы должны работать. Играя таким образом, допуская такие ошибки, непросто добиться хороших результатов в этой важной части сезона.

    Мы должны улучшить игру как можно быстрее. Мы чувствовали, что можем улучшить игру и результат. После третьего гола мы пропустили еще, и это стало невозможным для нас. Это сложно. Мы должны стараться оставаться вместе в хорошие и плохие моменты», — приводит слова Грасии Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками в активе. «Лидс» располагается на 16 позиции (29).

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