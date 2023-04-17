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    • «Фиорентина» и «Аталанта» разошлись миром в матче Серии А
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    «Фиорентина» и «Аталанта» разошлись миром в матче Серии А

    «Фиорентина» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    «Фиорентина» — «Аталанта»
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    «Фиорентина» — «Аталанта»

    Гости забили первый гол на 37-й минуте встречи. Защитник «Аталанты» Йоаким Мехле удачно пробил из пределов штрафной.

    На 56-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Аталанта 1:1
    Голы: 0:1 Йоаким Мехле (37'), 1:1 Артур Кабрал (пенальти) (56') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Алекса Терзич (Кристиано Бираги, 72'), Роландо Мандрагора, Жонатан Иконе (Йосип Брекало, 46'), Гаэтано Кастровилли (Алессандро Бьянко, 90'), Антонин Барак (Джакомо Бонавентура, 64'), Николас Гонсалес, Артур Кабрал Аталанта: Дуван Сапата (Жереми Бога, 84'), Расмус Хёйлунн (Луис Мурьель, 70'), Теун Коопмейнерс, Давиде Дзаппакоста, Эдерсон, Мартен де Рон, Йоаким Мехле, Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 76'), Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Марко Спортьелло Предупреждения: Йоаким Мехле (38'), Эдерсон (60'), Рафаэл Толой (71'), Лукас Мартинес (75')

    После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А (42). «Аталанта» располагается на 6-й позиции (49).

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