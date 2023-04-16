ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
  • 19:00
    • Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
  • 22:26
    • Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Альмерию»
  • 21:02
    • «Ростов» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:24
    • «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест»
  • 20:01
    • Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян»
    Все новости спорта

    Семак о ничье с «Ростовом»: Сейчас каждый матч дается сложно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:0).

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Первый тайм сыграли немного ниже своих возможностей в плане активности и остроты у ворот соперника. Второй тайм был хороший, мне понравилось, как ребята двигались, прессинговали, создавали моменты.

    Но, к сожалению, забить не получилось. На одну игру меньше, разрыв тот же. Будем готовиться уже к следующему туру. Сейчас каждый матч даётся сложно — это понятно, всем командам нужны очки. У каждой команды свои цели и задачи. Отдохнём и будем готовиться к следующим матчам.

    Соответствуют ли команды статусу двух лидеров чемпионата? Не могу говорить много за соперников, как-то разбирать игру. Что касается эмоциональной составляющей, она была на хорошем уровне.

    Что касается качества, во втором тайме у нас было достаточно большое преимущество. Но турнирная ситуация, конечно, на сегодняшний день, полностью отражает соотношение сил. Не зря "Ростов" идёт на втором месте, команда хорошая, крепкая, много двигается. Старается играть в футбол, активно прессингует.

    Для нас любая потеря очков — это минус, поэтому мы немножко расстроены. Но ничего страшного не произошло», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

  • «Ростов» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ
  • Читайте по теме

    • Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 2-й строчке (46).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» серию без побед?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • В щадящем режиме «Каролина» дома разберет «Айлендерс»
  • «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Фиорентина» приблизится к зоне еврокубков в Серии А
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бублик — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ивашко — Боржес
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры