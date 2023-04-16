Семак о ничье с «Ростовом»: Сейчас каждый матч дается сложно

Главный тренероценил игру команды в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с(0:0).

«Первый тайм сыграли немного ниже своих возможностей в плане активности и остроты у ворот соперника. Второй тайм был хороший, мне понравилось, как ребята двигались, прессинговали, создавали моменты.

Но, к сожалению, забить не получилось. На одну игру меньше, разрыв тот же. Будем готовиться уже к следующему туру. Сейчас каждый матч даётся сложно — это понятно, всем командам нужны очки. У каждой команды свои цели и задачи. Отдохнём и будем готовиться к следующим матчам.

Соответствуют ли команды статусу двух лидеров чемпионата? Не могу говорить много за соперников, как-то разбирать игру. Что касается эмоциональной составляющей, она была на хорошем уровне.

Что касается качества, во втором тайме у нас было достаточно большое преимущество. Но турнирная ситуация, конечно, на сегодняшний день, полностью отражает соотношение сил. Не зря "Ростов" идёт на втором месте, команда хорошая, крепкая, много двигается. Старается играть в футбол, активно прессингует.

Для нас любая потеря очков — это минус, поэтому мы немножко расстроены. Но ничего страшного не произошло», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 2-й строчке (46).