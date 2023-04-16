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    «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

    Первый гол гости забили на 32-й минуте встречи. Полузащитник «манкунианцев» Антони оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота после рикошета — 1:0.

    На 76-й минуте встречи «Манчестер Юнайтед» удвоил свое преимущество. Защитник гостей Диогу Дало отправил мяч в нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: 0:2 Антони (32'), 0:2 Диогу Далот (76') Ноттингем Форест: Кейлор Навас, Фелипе, Мусса Ньякат, Скотт Маккена (Эммануэль Деннис, 81'), Неко Уильямс, Ремо Фройлер (Орел Мангала, 65'), Данило, Ренан Лоди, Морган Гиббз-Уайт (Джесси Лингард, 88'), Бреннан Джонсон, Тайво Авонийи (Сэм Сарридж, 65') Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Ваутер Вегорст, 72'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Антони, Кристиан Эриксен (Фред, 79'), Каземиро, Диогу Далот, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Гарри Магуайр (3'), Неко Уильямс (67'), Орел Мангала (83'), Ваутер Вегорст (90 + 3')

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й позиции (27).

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