Кухарчук о Талалаеве в «Химках»: В русском футболе меня ничего не удивляет

Илья Кухарчук Фото: globallookpress.com
Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и «Торпедо».
«Могу только поздравить Андрея Викторовича с новым вызовом. Будет борьба! Самая главная игра в сезоне — следующая с "Химками"! Мы будем биться до последнего и бороться за три очка.
Удивило ли, что Талалаев так быстро нашел новый клуб? В русском футболе меня ничего не удивляет! Особенно, что происходит в Химках»«, — приводит слова Кухарчука "Спорт-Экспресс".
Матч "Химки" — "Торпедо" пройдет 22 апреля, начало — в 14:00 мск.