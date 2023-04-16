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    «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

    «Факел» — «Ахмат»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура РПЛ «Факел» в Воронеже принял «Ахмат». Он завершился вничью 1:1.

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    На 15-й минуте Артем Тимофеев вывел «Ахмат» вперед, а на 55-й Сергей Божин спас «Факел» от поражения.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ахмат 1:1
    Голы: 0:1 Артём Тимофеев (15'), 1:1 Сергей Божин (55') Факел: Илья Свинов, Сергей Божин, Евгений Морозов, Кирилл Суслов, Василий Черов, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Markov E. Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Владислав Камилов, Евгений Харин, Мохамед Конате Предупреждения: Ираклий Квеквескири (28'), Мохамед Конате (49'), Ильнур Альшин (67'), Владимир Ильин (74'), Антон Швец (85'), Владислав Карапузов (86'), Андрей Семёнов (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Факел» занимает 14-е место, имея 18 очков. «Ахмат» находится на 7-м месте с 37 баллами.

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