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    Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Альмерию»

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    SubTitle «Атлетико» — «Альмерия»: счет матча 2:1, обзор голов «Атлетико» одержало победу над «Альмерией» (2:1) в матче 29-го тура испанской Примеры.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    Первый гол мадридский «Атлетико» забил уже на 5-й минуте. После углового нападающий команды Антуан Гризманн получил отличную передачу и отправил мяч в ворота.

    На 37-й минуте «Альмерия» сумела сравнять счет. Защитник «Атлетико» Хосе Хименес случайно переправил мяч в свои ворота.

    На 43-й минуте все тот же Антуан Гризманн вновь вывел свою команду вперед. Судья просматривал этот момент, но в итоге засчитал гол.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Альмерия 2:1
    Голы: 1:1 Хосе Хименес (автогол) (37'), 2:1 Антуан Гризманн (43') Атлетико: Ян Облак, Аксель Витсель, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Науэль Молина, Маркос Льоренте (Сауль Ньигес, 90'), Коке, Родриго Де Пауль (Пабло Барриос Ривас, 78'), Янник Карраско, Анхель Корреа (Альваро Мората, 64'), Антуан Гризманн Альмерия: Луис Суарес, Лео Баптистау (Франсиско Портильо, 68'), Гонсало Мелеро (Сесар де ла Ос, 68'), Алекс Сентельес, Саму Кошта, Лукас Робертоне (Ларджи Рамазани, 68'), Убулан Мендес (Арнау Пучмаль, 58'), Срджян Бабич, Родриго Эли, Kaiky Melo (Адриан Эмбарба, 84'), Фернандо Мартинес Предупреждения: Срджян Бабич (28'), Родриго Эли (49'), Маркос Льоренте (77'), Rubi (90 + 2'), Пабло Барриос Ривас (90 + 4'), Ларджи Рамазани (90 + 4')

    После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры (60 очков). «Альмерия» располагается на 17-й позиции (30).

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