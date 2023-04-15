Заболотный: Если мой гол «Уралу» простой, тогда Холанн забивает таких очень много и он простой нападающий

Нападающийвысказался относительно победы своей команды в матче против(2:1).

«Если это простой гол, тогда Эрлинг Холанн забивает таких очень много и он простой нападающий. Если честно, это было хорошая передача Бактиера, я двинулся в свою зону и был там, где нужно.

Должен был забивать второй? Просто не попал в угол, и Илья хорошо действовал.

Самое главное, что мы продлили серию и выиграли матч, а там уже формальности. Будем смотреть игру на теории и готовиться к следующему матчу, он через три дня. Есть ли для него силы? Конечно», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе. «Урал» располагается на 10-й строчке (25).