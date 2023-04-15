Тухель: Мы определенно сделали шаг назад

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Я думал, что мы готовы и будем играть с яростью. Этого не произошло, было плохо — слишком медленно, слишком безэмоционально. Нам не хватило настроя, нужен другой дух. Конечно, результат для меня важнее всего, но то, как мы играли, тоже разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас была фаза, когда мы ошибались в 6-7 передачах за 60 секунд.

Сегодня мы определенно сделали шаг назад. На самом деле это был момент, когда нужно было сделать шаг вперед и обрести уверенность. Ничего из этого у нас не получилось. Это очень удивительно. Садио Мане завтра вернется к тренировкам в обычном режиме и будет в составе против Манчестер Сити», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 59-ю очками в активе. «Хоффенхайм» располагается на 13-й позиции (29).