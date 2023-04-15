«Штутгарт» — «Боруссия» Д: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 28-го тура Бундеслигисыграл вничью с дортмундскойсо счетом 3:3.

На голы Себастьяна Аллера, Доньелла Малена и Джованни Рейны хозяева смогли ответить точными ударами Танги Кулибали, Джоша Вагномана и Силаса.

Отметим, что «Штутгарт» все три своих мяча забил играя в меньшинстве с 39-й минуты.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Боруссия Д 3:3 Голы: 0:2 Себастьен Аллер (26'), 3:3 Дониелл Мален (33'), 1:2 Тангуй Кулибали (78'), 2:2 Йоша Вагноман (84'), 2:3 Джованни Рейна (90 + 3'), 3:3 Силас Катомпа Мвумпа (90 + 7') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду, Йоша Вагноман, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Борна Соса, Энцо Мийо (Тангуй Кулибали, 74'), Крис Фюрих (Силас Катомпа Мвумпа, 62'), Серу Гирасси (Тьягу Томаш, 74') Боруссия Д: Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 63'), Карим Адейеми (Джованни Рейна, 82'), Дониелл Мален (Джейми Байно-Гиттенс, 69'), Юлиан Брандт (Марко Ройс, 63'), Джуд Беллингхэм, Салих Озкан, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс (Сумола Кулибали, 46'), Эмре Джан, Юлиан Рюэрсон, Грегор Кобель Предупреждения: Константинос Мавропанос (35'), Ватару Эндо (35'), Константинос Мавропанос (39'), Джуд Беллингхэм (57'), Марко Ройс (71'), Тьягу Томаш (80'), Джованни Рейна (86'), Силас Катомпа Мвумпа (90 + 8')

«Штутгарт» идет на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Боруссия» (57 пунктов) — вторая.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Кельн» и «Майнц» расписали мировую 1:1.

В составе гостей забил Людовик Ажорк, а за хозяев отличился Деян Любичич.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Майнц 1:1 Голы: 1:1 Людовик Ажорк (17'), 1:1 Деян Любичич (52') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Йонас Хектор, Деян Любичич, Эрик Мартель, Кингсли Шиндлер (Ян Тильман, 64'), Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 85'), Линтон Майна (Саркис Адамян, 85'), Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 75') Майнц: Людовик Ажорк, Карим Онисиво (Маркус Ингвартсен, 75'), Антон Стах (Ли Джэ Сон, 63'), Антони Каси (Аарон Мартин, 75'), Доминик Кор, Леандро Мартинс, Сильван Видмер (Данни да Коста, 90'), Андреас Ханше-Ольсен, Штефан Белл, Эдмилсон Фернандеш, Робин Центнер Предупреждения: Людовик Ажорк (34'), Тимо Хюберс (87'), Ян Тильман (90 + 2'), Доминик Кор (90 + 2'), Steffen Baumgart (90 + 3')

Позиции команд остались прежними: «Майнц» (28 очков) — седьмой, «Кельн» (32 пункта) — двенадцатый.