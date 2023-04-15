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    Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры

    «Кадис» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Реал» одержал уверенную победу над «Кадисом» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

    «Реал»
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    «Реал»

    Первый гол «сливочные» забили только на 72-й минуте встречи. После отличной передачи от партнера защитник «Реала» Начо совершил голевой удар в нижний угол ворот — 1:0.

    Спустя всего 4 минуты гостям удалось удвоить преимущество. Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поразил ворота соперника с угла штрафной.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Реал Мадрид 0:2
    Голы: 0:2 Начо Фернандес (72'), 0:2 Марко Асенсио (76') Кадис: Давид Хиль, Рауль Парра Арталь (Хорхе Мере, 55'), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Альфонсо Эспино, Тео Бонгонда, Феде Сан Эметерио (Иван Алехо, 70'), Рубен Алькарас, Рубен Собрино (Алекс Фернандес, 70'), Серхио Гвардиола (Рохер, 70'), Chris Ramos (Альваро Негредо, 78') Реал Мадрид: Родриго (Эден Азар, 80'), Карим Бензема, Марко Асенсио, Даниель Себальос, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Лука Модрич, 80'), Начо, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Эдуардо Камавинжа, 67'), Тибо Куртуа

    После этого матча «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры с 62 очками в активе. «Кадис» располагается на 15-й позиции (31).

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