Лэмпард: Выиграла лучшая команда

«Челси» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ. Наставник «аристократов»прокомментировал результат.

«Я полностью разочарован. Победила лучшая команда. Они могли выиграть и с большим счетом. "Брайтон" играл, как команда. Они играют вместе давно.

Мы недостаточно хорошо проявили себя. Базовые вещи футбола — борьба, движение — нам этого не хватило. Вопрос не в самоотдаче как таковой. Нам предстоит провести серьезный матч во вторник [против "Реала"]. Нет смысла сильно расстраиваться, но нам нужно понять, почему сегодня так вышло.

Некоторые футболисты физически не могли выдержать игру в среду, субботу и вторник. Часть замен была вынужденной, а часть — для предоставления шанса. В современном футболе надо быть готовыми выходить на замену.

Что мы можем исправить быстро? Я считаю, что это основы футбола. В футболе история может измениться очень быстро. "Реал" в Лиге чемпионов — это вершина футбола. Болельщики "Челси" придут во вторник, чтобы увидеть команду, которая будет готова отдать все, чтобы изменить ситуацию», — цитирует Лэмпарда BBC.