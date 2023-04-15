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    Лэмпард: Выиграла лучшая команда

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    «Челси» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ. Наставник «аристократов» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Я полностью разочарован. Победила лучшая команда. Они могли выиграть и с большим счетом. "Брайтон" играл, как команда. Они играют вместе давно.

    Мы недостаточно хорошо проявили себя. Базовые вещи футбола — борьба, движение — нам этого не хватило. Вопрос не в самоотдаче как таковой. Нам предстоит провести серьезный матч во вторник [против "Реала"]. Нет смысла сильно расстраиваться, но нам нужно понять, почему сегодня так вышло.

    Некоторые футболисты физически не могли выдержать игру в среду, субботу и вторник. Часть замен была вынужденной, а часть — для предоставления шанса. В современном футболе надо быть готовыми выходить на замену.

    Что мы можем исправить быстро? Я считаю, что это основы футбола. В футболе история может измениться очень быстро. "Реал" в Лиге чемпионов — это вершина футбола. Болельщики "Челси" придут во вторник, чтобы увидеть команду, которая будет готова отдать все, чтобы изменить ситуацию», — цитирует Лэмпарда BBC.

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