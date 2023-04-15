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    «Челси» — «Брайтон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура АПЛ между «Челси» и «Брайтоном»

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    Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл
    Сегодня в 17:00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» примет «Брайтон». За ходом матча 31-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    Лондонский клуб по итогам 30-го тура АПЛ расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. На счету «Челси» 10 побед, 9 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 29:31.

    Фрэнк Лэмпард после возвращения в «Челси» проведет свой первый матч на «Стэмфорд Бридж». Два предыдущих матча под руководством английского специалиста лондонцы проиграли с сухим счетом. Сначала «аристократы» с минимальным счетом уступили на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а в минувшую среду «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов проиграл в Мадриде «Реалу» (0:2).

    «Челси» не знает побед в АПЛ на протяжении 4-х матчей подряд. За этот период «синие» по два раза сыграли вничью и проиграли. Кроме того, «аристократы» ни разу не забили в АПЛ в апреле. Последний раз «Челси» отметился голами 18 марта в матче 28-го тура против «Эвертона» (2:2).

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    «Брайтон»

    «Брайтон» в 28-ми матчах набрал 46 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «чаек» 13 побед, 7 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 52:36.

    Подопечные Роберто Де Дзерби в предыдущем туре АПЛ встречались на выезде с «Тоттенхэмом» и потерпели первое поражение с февраля (1:2). Таким образом, «чайки» прервали свою беспроигрышную серию во всех турнирах, которая насчитывала 7 матчей. За этот отрезок «Брайтон» одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.

    Личные встречи

    В первом круге «Брайтон» на своем поле разгромил лондонцев со счетом 4:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Челси» 5 побед, «чайки» выиграли одну встречу и еще в 4-х случаях между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Брайтон» с коэффициентом 2.70.

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