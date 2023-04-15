«Бетис» — «Эспаньол»: счет матча 3:1, обзор голов

На голы Айозе Переса, Хуана Миранды и Уильяма Карвалью гости ответили точным ударом Сезара Монтеса.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Эспаньол 3:1
Голы: 1:0 Айосе Перес (27'), 2:0 Хуан Миранда (34'), 2:1 Сесар Монтес (49'), 3:1 Вилльям Карвалью (69') Бетис: Руи Силва, Мартин Монтойя, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Поль Акуоку, 89'), Луис Энрике, Вилльям Карвалью (Хоакин, 81'), Айосе Перес (Виллиан Жозе, 89'), Борха Иглесиас (Родриго Эрнандес, 63') Эспаньол: Хавьер Пуадо (Адрия Хинер, 68'), Хоселу, Мартин Брайтвайт, Николас Меламед Рибаудо (Денис Суарес, 60'), Винисиус Соуза Коста (Кейди Баре, 79'), Серхи Дардер (Даниэль Гомес, 79'), Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Сесар Монтес, Рубен Санчес, Фернандо Пачеко Предупреждения: Винисиус Соуза Коста (38'), Леандро Кабрера (64')
Таким образом, «Бетис» набрал 48 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У «Эспаньола» 27 пунктов и девятнадцатая позиция.