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    Гвардиола: Если проиграем «Лестеру», то не станем чемпионами

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка 31-го тура АПЛ против «Лестера».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Стабильность — залог успеха. Наши хорошие матчи были очень, очень хорошими, но мы не были стабильны. Если мы потеряем очки в предстоящих играх, то не завоюем титул.

    Если мы проиграем завтра, то не станем чемпионами. Если выиграем, сохраним шансы обойти "Арсенал", но нельзя забывать, что мы отстаем на шесть очков от команды, которая редко допускала осечки в течение сезона и играет только раз в неделю, то есть имеет больше времени для восстановления и анализа», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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