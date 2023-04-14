«Алания» — «Волгарь»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 27-го тура Первой лиги Россиисыграли вничью 2:2.

В составе хозяев поля голами отметились Николай Гиоргобиани и Батраз Гурциев. За гостей мячи забили Артем Делькин и Данила Козлов.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Волгарь 2:2 Голы: 1:0 Giorgobiani N. (12'), 1:1 Deljkin A. (33'), 1:2 Kozlov D. (76'), 2:2 Батраз Гурциев (82') Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Артур Галоян, Giorgobiani N., Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Mashukov I., Максим Петров Волгарь: Smirnov O., Deljkin A., Kozlov D., Данил Липовой, Loktionov R., Nosov A., Pavlishin A., Pechenkin N., Talalay D., Tkachuk D., Tsarukyan V. Предупреждения: Pavlishin A. (3'), Батраз Гурциев (67'), Аллон Бутаев (75'), Giorgobiani N. (90+4')

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Алания» (45 очков) — третья, «Волгарь» (40 пунктов) — пятый.