Карпин: Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга

Главный тренерпрокомментировал свои слова про поле(2:2) после матча 22-го тура РПЛ.

«Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю почему так возбудились некоторые люди, например, агроном-президент "Оренбурга".

Ну он же сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни "Оренбургу", ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».