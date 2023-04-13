Сегодня в 22:00 по московскому времени на «Альянц Стадиум» туринский «Ювентус» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы примет лиссабонский «Спортинг». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

Туринский клуб на пути к четвертьфиналу второго по значимости еврокубка успешно преодолел две стадии. В стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала подопечные Массимилиано Аллегри по сумме двух встреч выбили французский «Нант» (1:1 дома и 3:0 в гостях).

В следующем раунде «Ювентус» оказался сильнее немецкого «Фрайбурга», обыграв представителя Бундеслиги с общим сухим счетом 3:0 (1:0 дома и 2:0 в гостях).

В Серии А туринцы продолжают претендовать на лигочемпионские места в следующем сезоне, несмотря на снятие 15 очков за финансовые махинации. После 29-го тура «Старая Синьора» идет на 7-месте, набрав 44 очка. Отставание от идущего четвертым «Милана» составляет 8 баллов. В крайнем туре Серии А «Ювентус» встречался на выезде с «Лацио» и уступил со счетом 1:2.

«Спортинг»

«Спортинг», как и туринский «Ювентус», начал свое выступление в Лиге Европы со стыковых матчей, где встречался с датским «Мидтюлландом». После ничьей на домашнем поле (1:1) португальцы разгромили своего соперника на выезде (4:0) и оформили путевку в следующий раунд.

В 1/8 финала подопечные Рубена Аморима попали на лидера АПЛ — лондонский «Арсенал». Оба матча завершились вничью (2:2 дома и 1:1 в гостях) и победителя пришлось определять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Спортинга».

В чемпионате Португалии «зелено-белые» идут на 4-й позиции с отставанием в 14 очков от лидирующей «Бенфики». На счету «Спортинга» 57 очков в 27-ми матчах. В крайнем туре чемпионата Португалии коллектив Аморима продлил свою беспроигрышную серию до 7-ми матчей, обыграв в результативном поединке клуб «Каза Пия» (4:3).

Личные встречи

В сезоне 2017/2018 Лиги Чемпионов «Ювентус» и «Спортинг» выступали в одной группе. Матч в Португалии завершился вничью (1:1), а в Турине сильнее оказались футболисты «Ювентуса» (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Спортинг» с коэффициентом 2.50.