СМИ: «Рубин» уволил Уткульбаева

уволилс поста главного тренера, сообщает «Спорт день за днем».

По данным источника, специалист уже уведомлен об отставке.

Причина отставки — недостаточно зрелищный и атакующий футбол «Рубина». При этом перед подписанием контракта специалист общался с руководством и получил заверения, что ключевая цель на сезон — выйти в Премьер‑лигу, а стиль игры вторичен.

«Рубин» провел под руководством Уткульбаева восемь матчей, в которых не потерпел ни одного поражения (четыре победы и четыре ничьих).

Ранее сообщалось, новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги после 26 туров.