Индзаги о победе «Интера»: Это только одна игра, «Бенфика» умеет играть на выезде

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с(2:0).

«Ребята провели отличную игру против очень сильной команды и на сложном стадионе.

Однако мы осознаем, что это только одна игра, потому что "Бенфика" уже показала, что может отлично играть на выезде. Нам нужна еще одна отличная игра, чтобы выйти в полуфинал.

У меня были надежды перед игрой, потому что в последних матчах команда показала себя хорошо и всегда создавала много моментов, даже когда мы не выигрывали», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане.