ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан Компани Магия Компани. Как бельгиец вернул «Бернли» в АПЛ
  • 23:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Баварию», у Холанна гол и ассист
  • 23:57
    • «Интер» в гостях одержал победу над «Бенфикой»
    Все новости спорта

    Индзаги о победе «Интера»: Это только одна игра, «Бенфика» умеет играть на выезде

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Интер Бенфика
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Ребята провели отличную игру против очень сильной команды и на сложном стадионе.

    Однако мы осознаем, что это только одна игра, потому что "Бенфика" уже показала, что может отлично играть на выезде. Нам нужна еще одна отличная игра, чтобы выйти в полуфинал.

    У меня были надежды перед игрой, потому что в последних матчах команда показала себя хорошо и всегда создавала много моментов, даже когда мы не выигрывали», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

  • «Интер» в гостях одержал победу над «Бенфикой»
  • Читайте по теме

    • Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ивашко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры