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    «Аль-Наср» уволит Гарсию. Роналду считает, что команде нужен другой тренер

    Футбол Криштиану Роналду
    Руди Гарсия в ближайшее время покинет пост главного тренера «Аль-Насра».

    Руди Гарсия
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    Руди Гарсия

    По информации испанского издания Marca, француз будет уволен из-за сложных отношений с командой.

    Отмечается, что Криштиану Роналду один из тех, кто недоволен работой Гарсии. Португалец считает, что под руководством другого тренера «Аль-Наср» будет играть лучше.

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    • Такого же мнения придерживаются и другие игроки, у которых уже несколько раз случались конфликтные ситуации с Гарсией.

    «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль‑Иттихада» на три очка.

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