«Аль-Наср» уволит Гарсию. Роналду считает, что команде нужен другой тренер

в ближайшее время покинет пост главного тренера

По информации испанского издания Marca, француз будет уволен из-за сложных отношений с командой.

Отмечается, что Криштиану Роналду один из тех, кто недоволен работой Гарсии. Португалец считает, что под руководством другого тренера «Аль-Наср» будет играть лучше.

Такого же мнения придерживаются и другие игроки, у которых уже несколько раз случались конфликтные ситуации с Гарсией.

«Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль‑Иттихада» на три очка.