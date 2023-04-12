«Аль-Наср» уволит Гарсию. Роналду считает, что команде нужен другой тренер

Руди Гарсия Фото: globallookpress.com
По информации испанского издания Marca, француз будет уволен из-за сложных отношений с командой.
Отмечается, что Криштиану Роналду один из тех, кто недоволен работой Гарсии. Португалец считает, что под руководством другого тренера «Аль-Наср» будет играть лучше.
Такого же мнения придерживаются и другие игроки, у которых уже несколько раз случались конфликтные ситуации с Гарсией.
«Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль‑Иттихада» на три очка.