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    Талалаев: В «Торпедо» у меня был долгоиграющий проект

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    Андрей Талалаев рассказал подробности своего ухода с поста главного тренера московского «Торпедо».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Я бы с удовольствием продолжил, у меня был долгоиграющий контракт. Я пришел работать после тяжелого ухода из "Ахмата", был немного не подготовленным, я этого не скрывал. Но пришли новые руководители, сменилось все.

    Прежде всего, это касается подхода. В какой‑то момент мне с утра сказали: "Все по контракту будет выплачено тебе, штабу. Спасибо за работу, никаких претензий, просто у нас взгляды другие. Мы хотим развиваться не так, как обсуждали". Что на это можно сказать?

    Я поговорил с футболистами, убедил их продолжить работать. В моей карьере было такое, когда руководство меняет вектор развития.

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    • Я очень рад, что команда конкурентоспособная. У меня есть в этом уверенность. Дай бог, чтобы у испанца получилось, чтобы "Торпедо" играло зрелищно, красиво, результативно. А мы попытаемся доказать свою состоятельность, дай бог, чтобы это произошло в ближайшее время. Поспорим на футбольном поле, пожмем руки, посмотрим друг другу в глаза», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Напомним, после увольнения Талалаева главным тренером «Торпедо» был назначен испанец Жозеп Клотет.

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