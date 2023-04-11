Талалаев: В «Торпедо» у меня был долгоиграющий проект

рассказал подробности своего ухода с поста главного тренера московского

«Я бы с удовольствием продолжил, у меня был долгоиграющий контракт. Я пришел работать после тяжелого ухода из "Ахмата", был немного не подготовленным, я этого не скрывал. Но пришли новые руководители, сменилось все.

Прежде всего, это касается подхода. В какой‑то момент мне с утра сказали: "Все по контракту будет выплачено тебе, штабу. Спасибо за работу, никаких претензий, просто у нас взгляды другие. Мы хотим развиваться не так, как обсуждали". Что на это можно сказать?

Я поговорил с футболистами, убедил их продолжить работать. В моей карьере было такое, когда руководство меняет вектор развития.

Я очень рад, что команда конкурентоспособная. У меня есть в этом уверенность. Дай бог, чтобы у испанца получилось, чтобы "Торпедо" играло зрелищно, красиво, результативно. А мы попытаемся доказать свою состоятельность, дай бог, чтобы это произошло в ближайшее время. Поспорим на футбольном поле, пожмем руки, посмотрим друг другу в глаза», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, после увольнения Талалаева главным тренером «Торпедо» был назначен испанец Жозеп Клотет.