Шмидт: Против «Интера» нужно сыграть на максимуме

Главный тренерподелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против

«В плей-офф надо ждать, что соперник будет в своих лучших кондициях. Для обеих команд это очень важное противостояние, обе команды потратили много сил, чтобы дойти до этой стадии.

Мы ждем, что "Интер" сыграет на пределе, очень сосредоточено, но того же мы ждем и от себя. Мы должны быть готовы к поединку против команды с индивидуально сильными мастерами. Нужно сыграть на максимуме», — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером» состоится во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.